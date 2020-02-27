РИАМО - 27 фев. Окончание ремонтных работ служебного флигеля в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов запланировано на апрель, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент реконструкция завершается и начинается закупка на поставку оборудования.

«В ближайшее время планируется оснастить служебный флигель всем необходимым оборудованием, включая мебель и офисную технику. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в апреле», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Площадь служебного флигеля будет существенного расширена – достроен второй этаж. В здании будут располагаться кассы, сувенирный магазин, служебные помещения. Увеличение площади позволит повысить пропускную способность музейного комплекса, а также обеспечит более комфортные условия для посетителей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.