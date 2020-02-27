РИАМО - 27 фев. На станциях Московской железной дороги Новогиреево и Кусково развернули работы по строительству новых платформ, которые в будущем войдут в состав четвертого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Ранее старые платформы были демонтированы. На каждой станции построили по одной новой платформе с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. Сейчас ведутся работы по строительству вторых платформ», – отмечается в материале.

На станции Новогиреево завершается строительство выходов на новую платформу из подземного перехода.

Недавно также начали строительство станций МЦД-4 Ермакова Роща и Камушки. Последняя станет самой высокой в столице, потому что ее разместят на эстакаде в районе «Москва-Сити».