РИАМО - 27 фев. Подписчики Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в соцсети «ВКонтакте» смогут выиграть билеты на концерт известной шведской синти-поп группы Vacuum.

Коллектив, покоривший мир своими атмосферными мелодиями и притягательной эстетикой, подарит жителям и гостям столицы свою программу лучших хитов на площадке Adrenaline Stadium 7 марта.

Для участия в конкурсе подписчик группы «РИАМО в Москве» во «ВКонтакте» должен сделать репост сообщения о розыгрыше. Победитель будет выбран случайным образом при помощи приложения «Конкурсы» 5 марта, а результаты конкурса можно будет найти в комментариях под постом.

Профиль участника конкурса должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней. Билеты будут ждать победителя в редакции информагентства.

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