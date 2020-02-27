РИАМО - 27 фев. Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины на станции Бирюлево – Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины 1988 года рождения 13 декабря 2019 года около 20:00 на станции Бирюлево – Товарная Павелецкого направления МЖД», – говорится в сообщении.

Граждан, ставших очевидцами происшествия и обладающих информацией об обстоятельствах травмирования мужчины, просят обратится по номеру: 8 (495) 539-30-10, по адресу электронной почты 050864@1845.sledcom.ru, либо через официальные аккаунты «ВКонтакте», Instagram, Facebook.