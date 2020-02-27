РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Жители Подольска на портале «Добродел» выбрали 10 мест для установки детских площадок по губернаторской программе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Более 64,5 тысяч человек приняли участие в голосовании на портале «Добродел» по выбору территорий для установки детских игровых площадок. На голосование вынесли около 2 тысяч мест для установки площадок. Набравшие наибольшее количество голосов будут рассмотрены для включения в программу.

«Из 21 адреса в Подольске более 100 голосов на портале набрали 10 улиц: улица Академика Доллежаля, дома №№32, 30 (334 голоса, 14,12 %); Октябрьский проспект, дом №13 (295 голосов, 12,4 %); улица Симферопольская, вблизи дома №49 (корпуса №№4, 5) (273 голоса, 11,54 %); микрорайон Климовск, улица Советская, дом №1; поселок МИС, дом №7; улица Давыдова, дом №6/1 - Курчатова, дом №3; улица Подольских курсантов, дом №5, Литейная, дом №23/7; улица Филиппова, дом №20А; Веллинга, дом №14А; поселок Стрелковской фабрики, дома №№1, 3, 5, 7», – говорится в сообщении.

Итоговая программа мест размещения площадок в настоящее время формируется и будет известна не позднее 6 марта. Всего в регионе по госпрограмме Московской области «Формирование комфортной городской среды» будет обустроено 200 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров.