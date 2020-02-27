РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Две ученицы школы искусств Люберец стали лауреатами межзонального конкурса «Волшебные звуки-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Ученицы «Детской школы искусств №4» городского округа Люберцы стали лауреатами межзонального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ «Волшебные звуки-2020», который прошел 26 февраля в Воскресенске.

«Анна Чукова стала лауреатом II степени, а Виктория Арсенова лауреатом III степени в номинации «музыкальная литература». Поздравляем юных девушек и их преподавателя Галину Федорову!» – говорится в сообщении.