РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах рабочая группа определила 16 адресов, где высадят новые деревья и кустарники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Очередное заседание рабочей группы по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта прошло в Люберцах 26 февраля. Собравшиеся обсудили подробности предстоящего компенсационного озеленения.

«В ходе реконструкции определено 16 адресов, где будут высажены деревья и кустарники. Нам необходимо совместно с инициативной группой жителей в ближайшие две недели пройти по всем адресам и согласовать план, график и частоту посадки растений», – сказал начальник управления благоустройства администрации Алексей Орлов.

Это предложение члены рабочей группы встретили с одобрением. Участники заседания приняли решение в ближайший понедельник (2 марта – ред.) начать обход территории с дома №203 на Октябрьском проспекте.

Кроме того, в ходе заседания были высказаны жалобы жителей на частичное нарушение освещения во время вырубки деревьев.

«В начале будущей недели начнется перекладка инженерных коммуникаций. Все освещение в зоне реконструкции будет демонтировано и обновлено», – заявил представитель генерального подрядчика Иван Нестеров.

Помимо этого, на встрече было принято решение отправить запрос в совет депутатов для совместной работы по наиболее волнующим вопросам реконструкции Октябрьского проспекта.

На заседании были проанализированы данные проведенной технической экспертизы состояния зданий, входящих в зону реконструкции. Учитывая мнение жителей и наличие некоторых расхождений в представленных документах, было принято решение о необходимости проведения дополнительной технической экспертизы зданий, попадающих в «красную линию» эстакады.

Активную дискуссию участников встречи вызвали также вопросы регулировки светофоров на перекрестках, входящих в первый этап реконструкции и возможности пересадки еще не вырубленных деревьев во дворы люберчан.

Рабочая группа создана с целью мониторинга и контроля работ, проводимых в ходе реконструкции Октябрьского проспекта.