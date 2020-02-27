РИАМО - 27 фев. Жилые дома, расположенные в Новых Черемушках, строительством которых занимался обанкротившийся девелопер СУ-155, планируют ввести в эксплуатацию в марте, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас дома достраивает компания «РК Строй». 21 февраля жилые дома получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Выдача этого документа означает, что объекты, переданные на достройку, прошли все необходимые технические проверки и соответствуют нормам и правилам безопасности», - говорится в материале.

Всего в Москве было выявлено шесть проблемных адресов от застройщика СУ-155. Этот холдинг оставил около 130 недостроенных домов в 14 регионах России.