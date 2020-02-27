РИАМО - 27 фев. В начале новой недели в Подмосковье и столице по ночам ожидаются заморозки, а днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, до этого в регионе ожидается ветреная и теплая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 2 марта, местами пройдут небольшие осадки. Ночью прогнозируется минус 4 – плюс 1 градус, днем – плюс 1-6 градусов. Во вторник, 3 марта, небольшие осадки, ночью – минус 3 – плюс 2 градуса, днем – плюс 2-7 градусов», – говорится в сообщении.

До этого, 28 февраля, в Московском регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ночью будет минус 1 – плюс 1 градус в столице, минус 3 – плюс 2 градуса в Подмосковье. Днем также пройдут небольшие осадки, в Москве – плюс 2-4 градуса, в области – от 0 до плюс 5.

В последний день февраля местами ожидаются небольшие осадки, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ночью в столице – минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 5 – 0. Днем в Москве – плюс 2-4, в области – минус 1 – плюс 4 градуса.

Первого марта осадков не ожидается. В столице ночью подморозит до минус 5-3 градусов, в центре будет минус 2 – 0, в Подмосковье – минус 8 – 3. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, в области – до плюс 1-6.

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