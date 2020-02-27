РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Члены общественной палаты Подольска планируют обратиться в прокуратуру округа с просьбой проверить законность исков УК на жителей одного из домов по улице Силикатная, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации округа прошел очередной прием граждан членами общественной палаты. В ходе мероприятия к общественникам обратился житель одного из домов по улице Силикатная, к управлению которым в конце 2018 года пришла новая УК. По решению суда данные действия признали незаконными, однако управляющая компания стала подавать иски в суд на жителей с целью взыскать денежные средства за проведенные работы во время судебных тяжб. Как отметил житель, новая УК никакие работы не проводила и поэтому он обратился за помощью.

«Данную управляющую компанию мы знаем. На нее жаловались и жители других домов. Мы приняли заявление от жителя и вместе с обращением от общественной палаты городского округа Подольск направим в прокуратуру. Вопрос будет решен», – сказал член общественной палаты Андрей Филимонов.

Также в ходе приема к общественникам обратился многодетный отец, который попросил помочь в продлении статуса многодетной семьи, и пенсионерки с просьбой разъяснить начисление платы за ЖКУ. Жителей проконсультировали и направили к ответственным.