РИАМО - 27 фев. На территории спорткомплекса «Воробьевы горы» в столице 29 февраля пройдет этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине «биг-эйр», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В нем (этапе турнира – ред.) примут участие более 60 спортсменов из России и стран Европы. Среди них участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games. Специально для проведения турнира построят стартовую разгонную рампу», – отмечается в материале.

В 18:00 – начало мероприятия и развлекательной программы для зрителей, в 19:30 стартуют соревнования, в 19:45 – церемония открытия, а в 21:00 – награждение участников.

Grand Prix de Russie — соревнования в зрелищном и экстремальном виде спорта: спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, в полете он выполняет трюки. Нужно рассчитать, чтобы прыжок длился, как можно дольше и выглядел зрелищно, но при этом был безопасным для исполнителя. Жюри оценивает выступление по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.