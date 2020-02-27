РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Депутаты совета депутатов подмосковного Подольска приняли генеральный план муниципалитета с учетом замечаний жителей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В пятницу состоялось 69-е заседание совета депутатов городского округа Подольск. Одним из вопросов было принятие генплана муниципалитета. С докладом о проделанной работе выступил замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов. По наиболее актуальным вопросам высказался глава Подольска Николай Пестов.

«Градостроительный документ стал итогом многолетней работы властей города, комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья, областного правительства и Думы, а также правительства РФ в части, касающейся земельных участков для многодетных семей. Генплан прошел публичные слушания, в них приняли участие более 1500 жителей и 23 организации, запротоколировали около 300 замечаний и предложений. Итоговый документ отработала согласительная комиссия. Депутаты проголосовали за его принятие», – сказал сотрудник администрации города.

Согласно пожеланиям жителей, земельные участки на сельскохозяйственных полях вблизи деревень Кутьино и Наумово отнесли к зоне смешанной жилой застройки (Ж-3). По словам Пестова, там планируется индивидуальная и смешанная жилая застройка с домами не выше девяти этажей, которая поможет решить проблему с переселением из ветхого и аварийного жилья. Транспортный вопрос будет решаться, Западный обход Подольска с выходом на Калужское шоссе в схеме транспортного обслуживания существует, но еще не построен.

Земельный участок вблизи деревни Плещеево с усадьбой фон-Мекк, в которой жил композитор Петр Чайковский, отнесли к зоне озелененных и благоустроенных территорий (Р-1) и учли в функциональной зоне Р-8 (зона историко-культурной деятельности). То же самое сделали с участками усадеб Ивановское, Дубровицы, Воробьевых. По словам Пестова, такая мера должна оградить парковую территорию усадеб от застройки.

Земельный участок на сельскохозяйственных полях вблизи деревни Валищево отнесли к зоне объектов сельскохозяйственного производства (СХ-3), еще один – к зоне озелененных и благоустроенных территорий (Р-1), часть земли на территории возле жилых домов отнесли к зоне озелененных и благоустроенных территорий (Р-1). Пестов уточнил, что сельскохозяйственную деятельность вблизи ЦКАД и вдоль бетонной дороги вести будет невозможно, а при строительстве транспортного узла требуется озеленение.