РИАМО - 27 фев. На электронной торговой площадке «РТС-тендер» провели аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения в Реутове под размещение мастерской по ремонту и обслуживанию лифтов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Победитель аукциона стал арендатором помещения площадью 31,3 квадратного метра, расположенного в Реутове на улице Молодежная, дом 2. Объект расположен в пешей доступности от станции метро «Новокосино». Срок аренды – 5 лет.

«Электронные торги хороши тем, что доступны каждому желающему, благодаря такому формату нет нужды лично приезжать для участия в торгах», – говорится в сообщении.

По результатам торгов годовая арендная плата за пользование нежилым помещением составила 511 тысяч рублей при начальной цене в 362 тысячи рублей.