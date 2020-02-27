РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 фев. Руководители лечебных учреждений Красногорска ответили на вопросы жителей об организации здравоохранения в горокруге, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В четверг в администрации муниципалитета состоялась традиционная встреча врачей с гражданами. В мероприятии приняли участие замглавы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов, начальник профильного управления Эльвира Кавалерская, главные врачи и руководители подразделений больниц и поликлиник округа.

«В Ново-Никольской амбулатории 26 февраля мне дали направление на анализы, которые я должна сдать 11 марта. Это как? Ведь без результатов анализов нельзя назначить лечение, а тут такая задержка», – поделилась одна из участниц встречи.

Тельбухов рекомендовал руководству первой городской больницы, к которой относится лечебное учреждение, рассмотреть возможность увеличить количество дней в неделю, когда делают забор крови. Пока анализы принимают три раза в неделю, при этом один из них – отведен беременным женщинам и младенцам.

Одна из жительниц округа отметила позитивные изменения, которые происходят в сфере здравоохранения в округе в результате регулярного обсуждения проблем. Однако, она отметила, что остаются сложности с тем, чтобы попасть на прием к узкому специалисту.

В частности, она сообщила, что 27 февраля единственный талон к детскому стоматологу был на конец марта.

«С острой болью вы можете обратиться в любую поликлинику, не только свою. Вам сделают разовое прикрепление и в течение 3 часов окажут помощь», – пояснил заведующий Нахабинской городской больницей Антон Вольвовский.