РИАМО - 27 фев. Человек в форме курьера в подмосковном Чехове повредил банкомат и похитил около 800 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По данному факту заведено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление лица, причастного к данному деянию», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел ночью 26 февраля.

Как уточнил представитель пресс-службы Delivery Club, компания не получала официальной информации или запросов от правоохранительных органов по этому случаю.

«Мы можем лишь обратить внимание на нелогичность совершения подобных действий в униформе, а также на то, что с прошлого года Delivery Club перешел на использование новой униформы. Человек на видео (с камер наблюдения - ред.) одет в старую», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в Delivery Club нет внутренней информации, подтверждающей участие реального курьера в инциденте.