РИАМО - 27 фев. На сегодняшний день Центризбирком России не обладает информацией о том, в какую сумму обойдется народное голосование по внесению поправок в главный закон страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Что касается дальних регионов России, то они сами должны защитить (бюджеты - ред.) и распределить (суммы - ред,). Общая сумма пока неизвестна», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что не все российские регионы будут готовы к проведению дистанционного голосования 22 апреля.

Памфилова также добавила, что дистанционное голосование может провести столица России. При этом корректность проведения такого голосования полностью ляжет на регион.

Ранее глава государства Владимир Путин согласился с проведением общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ 22 апреля. В данном голосовании могут принять участие совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, или тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы по приговору суда.