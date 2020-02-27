РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с юбилеем главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства, депутата местного совета Татьяну Мельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Около 40 лет Мельник работает в сфере здравоохранения Люберец.

«Дорогая Татьяна Николаевна, от всей души поздравляю вас с юбилеем! Примите слова восхищения вашей красотой, талантом, профессионализмом. Работая главным врачом, вы внесли значительный вклад в развитие здравоохранения Люберецкого района и городского округа», – сказал Ружицкий.

За время руководства Мельник в Московском областном центре охраны материнства и детства проведено переоснащение медицинским оборудованием, укреплена материально-техническая база, капитально отремонтированы отделения.

Татьяна Мельник – почетный гражданин города Люберцы, заслуженный работник здравоохранения Московской области, она награждена знаком отличия «За заслуги перед Люберецким районом».