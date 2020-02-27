РИАМО - 27 фев. Онкологи рассказали, что отсутствие аппетита у человека может быть вызвано раком печени, сообщает Nation News.

«Оказалось, что заболевание вызывает ложное чувство сытости даже после небольшого количества пищи», - отмечается в статье.

Из-за повышенного давления в печени у заболевшего вздувается живот, кровь накапливается в сосудах и вытесняет жидкость в брюшную полость.

Среди симптомов также отмечаются пожелтение кожи и белков глаз, зуд, потеря веса и общее недомогание. При проявлении одного из симптомов, следует обратиться к врачу.

Кроме того, недавно ученные выяснили, что люди со второй группой крови менее склоны к заболеванию раком.