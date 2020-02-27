РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. Областное помещение площадью 186 квадратных метров в центре Люберец выставили на торги на 10% дешевле, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«28 февраля состоятся повторные торги за областное имущество – помещение площадью 186 квадратных метров в многоквартирном доме №126 на Октябрьском проспекте в центре Люберец. Сейчас стартовая цена снижена на 10% и составляет 13,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Помещение было выставлено на торги в конце 2019 года в рамках банкротного дела ГУП МО «Региональное управление капитального строительства» для погашения кредитных обязательств и завершения процедуры конкурсного производства, однако не нашло хозяина. Большое помещение в центре города над цокольным этажом, удобная транспортная доступность – хорошее предложение для представителей бизнеса.

Торги пройдут на электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн» 28 февраля в 10:00, шаг аукциона составит 5% от начальной цены.

Подробнее с условиями торгов можно ознакомиться по ссылке.