РИАМО - 27 фев. Сразу два крупных музыкальных фестиваля пройдет этим летом в подмосковных Клину и Истре, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

С 19 по 28 июня в Клину на территории Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского пройдет VI Международный фестиваль искусств. А с 21 июня по 11 июля в Истре состоится III музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в музейно-выставочном центре «Новый Иерусалим».

«Мы знаем, что у наших жителей есть запрос на симфоническую музыку. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы высокое искусство было доступно для жителей отдаленных территорий Подмосковья. При поддержке министерства в этом году состоятся крупные музыкальные фестивали с участием звезд симфонической музыки», - отметила министр культуры региона Елена Харламова.

Кроме того, в ближайшее время на территории Московской области запланированы концерты. Так, 1 марта в культурно-досуговом центре «Сатурн» в Раменском состоится концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. А 3 марта в доме культуры «Октябрь» в Подольске выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

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