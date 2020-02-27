РИАМО - 27 фев. Торговый комплекс «Золотой Вавилон» в столичном районе Ростокино реконструируют, чтобы сделать его более современным и привлекательным для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Этот проект призван создать образ современного, комфортного торгового комплекса: фасады оформят ритмично чередующимися панелями, которые будут отличаться по фактуре, размеру и цвету. Также будут добавлены витражи и рекламные экраны», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Торговый центр находится на проспекте Мира, дом 211, корпус 2. Общая площадь его составляет более 240 тысяч квадратных метров.

В здании обновят эскалаторы, дополнительно оснастят торговые галереи, модернизируют атриумы, фудкорты и кинотеатр. Для удобства организации посетителей у торгового центра появятся новые выходы, а главный вход со стороны проспекта Мира улучшат.

Обновленные фасады создают впечатление разноэтажных объемов, визуальные акценты будут дополнительно подчеркиваться за счет чередования панелей контрастных цветов, разной формы, а также установкой ламелей. Панели будут светло-голубого, серого и охристого цветов.

Проектировщиком здания выступит АО «Форт Групп Девелопмент».