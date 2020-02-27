РИАМО - 27 фев. Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты помогут справится с весенней депрессией, которая связана с маленьким содержанием в организме витамина D, сообщает Федеральное агентство новостей.
С наступлением весны могут наблюдаться перепады настроения, плохое самочувствие, потеря жизненной энергии. Это связано с нехваткой витамина D, которую могут восполнить определенные продукты, содержащие это вещество.
Мухина отметила, что витамин D очень важен, так как влияет на работу мозга и нервной системы. Буквально 10 минут, проведенные на солнце, способны справиться с плохим настроением. Чтобы не зависеть от изменений погоды, достаточно просто правильно питаться.
По словам диетолога, отварные яйца и орехи, помимо витамина D, содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые также влияют на снижение депрессии.
Кроме того, с плохим настроение помогут справиться шпинат, овсянка, апельсины, бобовые и семечки. Они содержат полезную фолиевую кислоту.
Также для избавления от депрессии можно, употребляя в пищу йогурт, морепродукты, говядину, что содержат витамин B12, или горький шоколад, который может защитить нейроны головного мозга от преждевременного старения.
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