РИАМО - 27 фев. Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты помогут справится с весенней депрессией, которая связана с маленьким содержанием в организме витамина D, сообщает Федеральное агентство новостей.

С наступлением весны могут наблюдаться перепады настроения, плохое самочувствие, потеря жизненной энергии. Это связано с нехваткой витамина D, которую могут восполнить определенные продукты, содержащие это вещество.

«Прежде всего это яйца, жирная рыба (лосось, форель, сардины, тунец, сельдь), грибы и обогащенные молочные продукты», – говорится в материале.

Мухина отметила, что витамин D очень важен, так как влияет на работу мозга и нервной системы. Буквально 10 минут, проведенные на солнце, способны справиться с плохим настроением. Чтобы не зависеть от изменений погоды, достаточно просто правильно питаться.

По словам диетолога, отварные яйца и орехи, помимо витамина D, содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые также влияют на снижение депрессии.

Кроме того, с плохим настроение помогут справиться шпинат, овсянка, апельсины, бобовые и семечки. Они содержат полезную фолиевую кислоту.

Также для избавления от депрессии можно, употребляя в пищу йогурт, морепродукты, говядину, что содержат витамин B12, или горький шоколад, который может защитить нейроны головного мозга от преждевременного старения.