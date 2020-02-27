РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 фев. Дополнительное окно для бизнеса открылось в МФЦ «Ковровый» в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В центре «Мои документы», расположенном в микрорайоне Ковровый, открылось дополнительное окно для бизнеса. В нашем городе работают больше 2 тысяч предпринимателей, и это еще один шаг навстречу бизнесу. Теперь обращаться за государственными и муниципальными услугами предприятиям будет гораздо легче», – сказала заместитель главы Мария Галузо.

Первым предпринимателем, воспользовавшимся услугой окна для бизнеса, стал руководитель медицинской клиники CMD Тимофей Кузнецов, которому было необходимо подать документы на согласование объекта рекламы.

В открытии окна для бизнеса также принял участие первый заместитель председателя совета депутатов Александр Чуприн. Он отметил, что создание такого сервиса поможет местным предпринимателям сэкономить время и нервы, а также избежать коррупционных рисков.

Следующим шагом в оказании услуг предпринимателям в режиме одного окна планируется открытие офиса «Мой бизнес» в рамках выполнения поручений губернатора Андрея Воробьева.