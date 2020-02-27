РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Студент из подмосковных Люберец одержал победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для обучающихся по специальности среднего образования «Информатика и вычислительная техника», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В четверг в Красногорске состоялось закрытие регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства для обучающихся по специальности среднего образования «Информатика и вычислительная техника». В нем приняли участие сильнейшие студенты из 29 образовательных учреждений Подмосковья.

«По итогам конкурса студент люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина Никита Родкин занял первое место. Поздравляем!» – говорится в сообщении.