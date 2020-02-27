РИАМО - 27 фев. Возведение одиннадцатиэтажного жилого дома по программе реновации началось на улице Одесская в столичном районе Зюзино, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Работы ведутся по индивидуальному проекту. Фасады здания будут облицованы плитами из искусственного камня.

«В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, идет разработка котлована и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего на юго-западе Москвы планируют построить 520 жилых домов по программе реновации общей площадью 1,98 миллиона квадратных метров.