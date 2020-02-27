РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. В подмосковной Балашихе разыскивают 66-летнего Михаила Малахова, который 25 февраля ушел из дома и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 66-летний Михаил Фролович Малахов, городской округ Балашиха, Московская область; Хорошево-Мневники, Москва. Двадцать пятого февраля ушел из дома и пропал. Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 189 сантиметров, он нормального телосложения, волосы седые, короткие. Был одет в синюю куртку с меховым капюшоном, нашивкой в виде флага на рукаве, темные брюки, черную кепку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.