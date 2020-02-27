РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В подъездах дома №13/2 на улице Чехова в поселке Красково Люберец продолжаются ремонтные работы, они завершатся к середине марта, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В четверг он проинспектировал ход ремонта подъездов в поселке Красково. Он встретился с жителями дома №13/2 на улицу Чехова.

«Каждый год, начиная с 2016 года, когда Люберцы вошли в пилотный проект губернаторской программы «Мой подъезд», мы ремонтируем подъезды многоквартирных жилых домов. Отбираем объекты, опираясь на запросы жителей, депутатов, анализируем информацию в соцсетях. На сегодня в округе приведено в порядок 3 256 подъездов – это 62% от общего запланированного числа. В этом году отремонтируем не менее 470 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в подъездах дома №13/2 на улице Чехова будет произведена разборка и укладка напольной плитки, отделка и покраска стен, покраска потолков, укладка стеновой плитки высотой, ремонт и покраска откосов. Работы будут завершены до середины марта 2020 года.