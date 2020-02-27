РИАМО - 27 фев. Специалисты устранили произошедший технический сбой в подаче электроэнергии в Дубне, ранее из-за замыкания в сети временно отсутствовало электроснабжение в части города, сообщил глава городского округа Дубна Максим Данилов.

«В городской электросети произошло короткое замыкание, в связи с чем была временно приостановлена подача электроэнергии на части левого и части правого берега», – написал Данилов в своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил, что на данный момент специалисты ВРГС, МЧС, «Мособлэнерго», гидроэлектростанции и городской администрации провели работы по устранению технологического сбоя.

«В кратчайшие сроки осуществлена подача электроэнергии. Приношу свои извинения за неудобства», – добавил глава Дубны.

Он напомнил жителям, что о внештатных ситуациях в городе нужно сообщать на номер единой дежурной диспетчерской службы – 112.