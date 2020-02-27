РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Торжественное сожжение чучела Масленицы состоится 1 марта на семи уличных площадках в подмосковных Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно в библиотеках, музеях, школах искусств, а также в парках нашего округа проходят выставки, мастер-классы, развлекательные и концертные программы, посвященные проводам зимы. Во время этих мероприятий дети больше узнают о традициях Масленицы, интересуются историей праздника», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на масленичную неделю всего запланировано 88 тематических мероприятий, 11 из которых проведут на уличных площадках, на семи из них 1 марта будут сожжены чучела Масленицы.