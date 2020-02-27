РИАМО - 27 фев. На капитальный ремонт детских школ искусств Московской области из федерального бюджета направят свыше 222 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

«До 2022 года будут капитально отремонтированы четыре детских школы искусств. Всего до 2024 года будут отремонтированы шесть ДШИ», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

До 1 марта разработают дорожные карты по проведению капитальных ремонтов. Позже их внесут в муниципальные программы и в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья».

В этом году для 36 образовательных учреждений купят музыкальные инструменты на 380 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура».