РИАМО - 27 фев. Более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году, в январе этого года было зафиксировано уже 87 подобных случаев, чаще всего забывают рюкзаки, чемоданы и пакеты, но есть и необычные вещи, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Например, пассажиры разыскивали забытую в поезде спортивную сумку с четвертью миллиона рублей, скрипку, кандидатскую диссертацию. Нередко разыскивают забытые фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов», – говорится в сообщении.

С началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек, однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, а в другой летний день в поезде забыли ламповый советский телевизор и рассаду. Иногда владельцы находятся сразу, еще во время следования поезда.

Пассажирам напомнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов, работники подразделения транспортной безопасности принимают меры по эвакуации пассажиров, производят оцепление вагона и вызывают сотрудников транспортной полиции.

«ЦППК просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их утери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда», – заключается в материале.