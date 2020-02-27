РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Балашиха передала в собственность Московской области земельный участок площадью около 7,2 тысячи квадратных метров под размещение объектов обороны, безопасности, космического обеспечения, соответствующее распоряжение правительства региона имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Из документа следует, что из собственности муниципалитета в собственность региона передали земельный участок с кадастровым номером 50:15:0070901:990, расположенный в городском округе Балашиха. Площадь участка – 7 145 квадратных метров. Он относится к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». Вид разрешенного использования: «под объекты обороны, безопасности, космического обеспечения».

Распоряжение вступило в силу с момента его подписания – 25 февраля. Право собственности на данное имущество возникает со дня утверждения передаточного акта.