РИАМО - 27 фев. Ожоги второй и третьей степени получила 82-летняя пенсионерка из Москвы, пытаясь убить на кухне проснувшегося зимой комара, говорится в сообщении пресс-службы департамента по здравоохранению столицы.

Инцидент произошел в то время, когда женщина готовила обед. Вероятней всего, комар попал в квартиру через вентиляционную шахту. Женщина наклонилась над газовой конфоркой, чтобы убить насекомое и не заметила, как загорелся ее халат. Пенсионерка получила ожог и долгое время она пыталась лечиться самостоятельно, но ее состояние ухудшалось.

«Ожоговый хирург констатировал тяжелое состояние пациентки, получившей ожог пламенем 2-3 степени на 12% площади поверхности тела. Около половины площади поражения составляли глубокие ожоги с поражением не только кожи, но и подкожной клетчатки и мышц, лечение которых возможно только сложным хирургическим путем», – говорится в сообщении.

Хирурги ожогового центра городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева в два этапа иссекли все погибшие в огне ткани и выполнили трансплантацию кожи на площади 800 квадратных сантиметров. Пациентка выписалась в хорошем самочувствии через месяц.