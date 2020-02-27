РИАМО - 27 фев. Новоселы 13-го корпуса проблемного ЖК «Новокосино-2» в Реутове передали главе городского округа Станиславу Каторову благодарственные письма, где выразили свою признательность за решение проблем долгостроя губернатору Московской области, зампреду правительства Подмосковья, министру жилищной политики региона, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Дольщики 13 корпуса ЖК «Новокосино-2» выражают вам огромную благодарность за отзывчивость, поддержку в решении сложного вопроса долгостроя и понимания того, что за каждым незавершенным объектом строительства стоят судьбы сотен семей», – приводится в сообщении цитата из обращения жильцов недавно сданного в эксплуатацию дома.

Благодарственные письма новоселы попросили передать губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, зампреду правительства Подмосковья Максиму Фомину, министру жилищной политики региона Инне Федотовой, начальнику Главгосстройнадзора области Артуру Гарибяну и всем тем, благодаря кому в кратчайшие сроки удалось завершить строительные работы.

«По приглашению новоселов посетил недавно сданный в эксплуатацию 13 корпус ЖК «Новокосино-2» и пообщался с его жильцами. Вместе с ними убедились в полной работоспособности всех инженерных систем, отопления, водоснабжения, вентиляции. Все 800 квартир в настоящее время практически заселены, новые хозяева обустраивают их по своему вкусу», – сказал Каторов.

Он подчеркнул, что такой конструктивный диалог с активными жителями жилого комплекса продолжается.

«Недавно активисты представили свой проект видения развития и благоустройства дворовой территории, мы договорились поддержать их и до конца летнего периода провести все необходимые работы во дворах новостроек», - отметил Каторов.

Строительство 13-го корпуса ЖК «Новокосино-2» началось в 2013 году и должно было завершиться в конце 2015 года, но из-за банкротства застройщика ООО «ЭкспертСтрой» работы велись с отставанием от графика. Для завершения объекта правительство Московской области нашло нового инвестора – это ГК «Гранель». Ключи от квартир в 2019 году получили 800 семей.