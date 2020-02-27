РИАМО - 27 фев. В Подмосковье и Москве на 27-29 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, тумана и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы и тумана действует с 22:00 27 февраля до 10:00 28 февраля. С 10 часов до 21 часа 28 февраля предупреждение о погоде не требуется. «Желтый» уровень из-за гололедицы также объявлен с 21:00 28 февраля до 09:00 29 февраля. Предупреждение из-за ветра действует с 21 часа 28 февраля до 21 часа 29 февраля.

«Желтый» уровень объявили также на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областей.

В Московском регионе 28 февраля будет облачно, пройдут дождь, мокрый снег, ожидаются туман, гололедица. Ночью будет минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 2-4. 29 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололедица. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, днем – плюс 2-4.