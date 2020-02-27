РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Более 560 проектов представили школьники на V Региональном открытом фестивале по моделированию, конструированию и робототехнике в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

26 февраля в гимназии №16 «Интерес» в Люберцах состоялся V Региональный открытый фестиваль по конструированию, моделированию и робототехнике «IQ-парк». Фестиваль прошел в Люберцах в пятый раз, юные изобретатели приехали из 28 муниципалитетов Московской области и из Москвы.

«Пятый год подряд в гимназии №16 «Интерес» в Люберцах проходит открытый региональный фестиваль по моделированию, конструированию и робототехнике «IQ-парк» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наука в Подмосковье». В этом году участники из Московской области и Москвы представили более 560 проектов – это в 6 раз больше, чем в первый год проведения конкурса! Желаю всем участникам фестиваля удачи! Их интерес к науке, смелость в решениях, азарт вызывают уважение и истинное восхищение!» – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Ребята соревновались в моделировании медицинских объектов и мультфильмов, создании современного «умного дома», лего-конструировании, бумажном моделировании. Также в программе фестиваля были площадки «IQ-парка», которые сформировали сами участники: соревнования по спид-кубингу, быстрым шахматам, умным головоломкам, состязания созданных ребятами роботов.