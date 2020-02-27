РИАМО - 27 фев. В Останкинском районе столицы грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода, в результате ДТП он погиб, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«На Аргуновской улице в районе дома два, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на пешехода, который, предварительно, переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», – говорится в материале.

От полученных травм пешеход скончался. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП в настоящий момент устанавливаются.