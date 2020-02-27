РИАМО - 27 фев. Россия вводит с 28 февраля временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно, передает ТАСС.

«Полеты продолжат только «Аэрофлот» и иранская Mahan Air. Рейсы будут выполняться только в терминале F аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении.

На данный момент из российских авиакомпаний в Иран летает только «Аэрофлот» – он выполняет по одному рейсу в сутки.

Число заражений коронавирусом в Иране за сутки выросло на более чем 100 человек, достигнув 245. Число скончавшихся возросло до 26.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка нового коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 82 тысяч человек. Порядка 2,8 тысячи пациентов скончались, свыше 33 тысяч человек вылечились.