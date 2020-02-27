РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Остановка общественного транспорта появится на трассе М-7 у торгового центра «Контур» в микрорайоне Сакраменто подмосковной Балашихи до 1 апреля, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

В Мособлдуме в четверг состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались вопросы размещения остановок общественного транспорта. В частности была поднята тема обустройства остановочных пунктов в городском округе Балашиха.

«К нам обращались жители микрорайона Сакраменто в Балашихе с проблемой – там имеются две остановки, но туда обычно не заезжают проходящие мимо маршрутки. Было принято решение установить остановочный павильон на трассе М-7 у торгового центра «Контур» до 1 апреля текущего года», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, это позволит обеспечить прямое транспортное сообщение микрорайона с социально значимыми объектами, включая ближайшие к Балашихе станции метрополитена.