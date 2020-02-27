РИАМО - 27 фев. Завершение экспертизы проектно-сметной документации проблемного ЖК «Марушкино» в новой Москве планируется в начале апреля, получение разрешения на строительство и начало работ – до конца апреля, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Эти вопросы стали объектом обсуждения на встрече с инициативной группой дольщиков жилищного комплекса и представителями комитета.

«В целях полноценного информирования дольщиков с началом активных работ по достройке объекта будут проводиться регулярные обходы ЖК «Марушкино» с участием представителей АО «Мосотделстрой №1» и Москомстройинвеста», – сказал заместитель председателя комитета Камиль Абдулин.

Благодаря новому проекту, были исправлены все недочеты, которые допустил предыдущий застройщик. Так, в одном из корпусов поменяют легковоспламеняющиеся утеплители фасада. Как только разрешение на строительство будет получено, специалисты составят график достройки объекта. Сейчас там идут подготовительные работы.

Строительство указанных домов не ведется с 2013 года. Бывший застройщик «Комземстрой» был ликвидирован по заявлению учредителей при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией бывшего Наро-Фоминского района. Сейчас объект достраивает компания «Мосотделстрой №1» по решению мэра Москвы Сергея Собянина.