РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 фев. В микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников очистили контейнеры от навалов мусора после обращения местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Депутатам по третьему избирательному округу поступил сигнал от жителей микрорайона Опытное поле о ненадлежащей уборке мусорных контейнеров. Было составлено обращение в соответствующие службы города с просьбой проводить уборку мусорных площадок в соответствии с установленным графиком.

«Сотрудниками администрации был проведен контрольный выезд по проверке устранения нарушений графика вывоза мусора. Мусор убран», - говорится в сообщении.