РИАМО – 27 фев. В скором времени может вырасти спрос застройщиков на банковские продукты, повышенный интерес уже отмечается, говорится в сообщении пресс-службы Московского кредитного банка.

«Сейчас банки бьются за проектное финансирование и сами бегают за застройщиками, придумывая различные востребованные ими финансовые инструменты», - отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев на конференции «Девелопмент новой волны».

В то же время ставка по проектному финансированию девелоперов оказалась ниже прогнозируемой на 1-2 процентных пункта, а в отрасли существует острая потребность в средствах на покупку новых участков для застройки (пятен). В банках готовы помочь девелоперам с решением этой проблемы.

Например, Московским кредитным банком разработана программа бридж-финансирования — кредита, который выдается застройщику для финансирования предпроектных затрат. Погашается такой заем с помощью классического проектного финансирования с использованием эскроу.

Уже сегодня в МКБ бридж-финансирование занимает примерно треть кредитного портфеля застройщиков.

Другими источниками средства на приобретение новых участков являются выпуски облигаций и банковское финансирование под будущую прибыль проектов.

«Сейчас в условиях жесткой конкуренции за относительно низкомаржинальное проектное финансирование банки могут зарабатывать адекватную маржу прежде всего при условии финансирования всей цепочки строительства: от момента покупки земли до ее подготовки, получения разрешений, последующего проектного финансирования и ипотеки конечным покупателям», - сказал Казначеев.