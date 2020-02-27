РИАМО - 27 фев. «Московский паркинг» просит водителей защищать свои персональные данные, особенно номера мобильных телефонов, говорится в сообщении пресс-службы «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП).

«Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто. <…> Он (звонивший - ред.) подвозит владельца автомобиля до спецстоянки, где находится его автомобиль, и просит за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси», – сказал представитель АМПП.

Мошенники не имеют никакого отношения к ГКУ «АМПП». Чтобы не попасться на уловки мошенников, не следует вводить номера мобильных телефонов на посторонних сайтах и открытых источниках.

Забрать автомобиль со спецстоянки может только владелец машины или его представитель. Подробнее о том, как забрать автомобиль со спецстоянки, можно узнать на сайте parking.mos.ru или по телефону горячей линии 3210. По этому же номеру можно узнать, на какую стоянку был перемещен автомобиль, либо по телефону дежурной части ГИБДД – 112.

Адрес нужной спецстоянки можно получить, введя госномер автомобиля на сайте «Московского паркинга» parking.mos.ru, на портале mos.ru, на Едином транспортном портале, в приложении «Парковки Москвы» или отправив бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномерТС».

На сайте «Московского паркинга» есть подробная информация о том, как добраться до любой из спецстоянок на общественном транспорте.