РИАМО - 27 фев. Стартовавшую в феврале акцию «Читающий транспорт» в Реутове поддержали местные члены партии «Единая Россия» и ее сторонники, при их поддержке более 200 книг городские библиотеки передали в транспортные предприятия, сообщила Реутовскому информагентству муниципальный координатор партийного проекта «Городские библиотеки» Анастасия Николаенко.

«Единороссы и сторонники партии приняли активное участие в проводимой совместно с АО «Мострансавто» акции «Читающий транспорт». При их поддержке библиотеки Реутова передали более 200 книг. Своеобразный книгообмен организован в пяти автобусах муниципальных маршрутов, в которых оборудованы специальные карманы для книг. Любой желающий может взять книгу на время поездки, а также поделиться уже прочитанной книгой с другими пассажирами. Активисты партпроекта «Городские библиотеки» внесли свой посильный вклад в это доброе дело», – сказала Николаенко.

Она уточнила, что подобная акция в рамках партпроекта «Городские библиотеки» помогает повысить интерес к чтению, а также привлечь новых посетителей в городские читальни.

Отличить автобусы, участвующие в акции «Читающий транспорт», можно по специальному стикеру, размещенному на передней и боковой частях автобуса.

«Мы предлагаем реутовчанам принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами. Сотрудники принимают книги в библиотеке, отбирают находящиеся в хорошем состоянии экземпляры, отмечают их специальной наклейкой и распределят по автобусам», – добавила Николаенко.