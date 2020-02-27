РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 фев. Конкурс детского и юношеского творчества «Петровская Ассамблея» стартовал в культурно-информационном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«С 27 по 29 февраля в КИЦ «Леонидовка» проходит III Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Петровская Ассамблея», посвященный 75-летию Великой Победы. Первый фестиваль прошел в городе Угличе, второй был организован в Сочи, и 2020 год, мы надеемся, станет традиционным на Мытищинской земле», – говорится в сообщении.

«Петровская ассамблея» – это цикл международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Миссия фестиваля-конкурса – помочь одаренным детям и подросткам поверить в себя и добиться высот в любимом творческом деле.

Принять участие в нем могут дошкольники и школьники от 3 до 18 лет и творческие коллективы.

Идея фестиваля возникла в гимназии имени Петра Первого – образовательном проекте, реализуемом по инициативе и при поддержке Федерального министерства образования, науки и научных исследований Австрийской Республики, Австрийско-российского общества дружбы и Финансового университета при правительстве РФ.

«С увеличением различных форм дополнительного образования в гимназии появилась необходимость реализации достигнутых учащимися успехов в творчестве. Школьники и дошкольники много раз доказывали свой талант, занимая призовые места на выездных конкурсах. Именно талант детей, обучающихся в гимназии, способствовал появлению «Петровской Ассамблеи» и привлечению к этому фестивалю общеобразовательных, досуговых, культурных учреждений», – добавляется в материале.