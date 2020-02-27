РИАМО - 27 фев. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух рабочих из-за обрушения строительных лесов при возведении школы в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В четверг двое рабочих с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Люберецкую городскую больницу с травмами, полученными при обрушении опалубки в строящейся школе.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.