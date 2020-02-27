РИАМО – 27 фев. Начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и малого бизнеса «Приоритеты роста», сам конкурс пройдет в два этапа — заочный и очный, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета конкурса.

«Участие в конкурсе могут принять граждане РФ — индивидуальные предприниматели и участники (акционеры) хозяйственных обществ с долей участия не менее 10%», - говорится в сообщении.

В конкурсе будет представлено две номинации: «Молодой предприниматель» — среди индивидуальных предпринимателей до 35 лет включительно; «Молодой бизнес» — среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не ранее 3 лет до подачи заявки.

Победители конкурса получат дипломы и ценные призы, в том числе льготное прохождение бизнес-акселератора на базе РАНХиГС при президенте РФ, участие в экономических форумах и информподдержку СМИ.

Заявки можно подать до 15 апреля на сайте конкурса.