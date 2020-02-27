РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 фев. В форуме педагогов городского округа Домодедово приняли участие 330 представителей системы образования, одной из главных тем для обсуждения стала модернизация системы оценки качества образования, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

II форум педагогов городского округа Домодедово «Перспективы и приоритеты образования во времена вызовов и трансформации» прошел в четверг в СОШ №8.

«Это второй форум педагогов Домодедова. Объединяет он представителей всего образовательного пространства: здесь и руководители наших школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, и заместители директоров, и педагоги. Здесь наши коллеги с других территорий и, конечно, большое количество приглашенных гостей – экспертов, которые сегодня работают с нами. Принимают участие 330 человек», – сказала начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова.

В числе участников также была большая делегация из города Электростали.

На форуме обсудили вопросы, связанные с перспективами и приоритетами развития образования. Обсуждение прошло в рамках пленарного заседания, а также работы девяти секций.

«Самая главная секция – это модернизация системы оценки качества образования. Качество образования сегодня – задача №1 на каждой территории. Также мы будем говорить о повышении квалификации учителей, их непрерывном образовании в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Будем говорить об инновационных образовательных практиках в работе с одаренными детьми, потому что это тоже одно из самых перспективных сейчас направлений в образовании», – отметила Болмазова.

Также на форуме обсудили вопросы профориентации и цифровой грамотности, дошкольного образования и другие.

На мероприятии представили демонстрационные материалы. Казачий класс домодедовской школы №6 продемонстрировал владение шашкой, воспитанники спортивный школы «Олимп» показали мастерство дзюдо, а колледж «Московия» – мастер-класс по прическам.