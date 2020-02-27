РИАМО - 27 фев. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз на этой неделе проверят качество 13 строящихся домов по программе реновации, четыре из которых находятся в Юго-Восточном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета государственного строительного надзора.

Предполагается, что специалисты проведут порядка 40 инструментальных исследований. Они оценят качество и соответствие выполненных работ.

«В ходе проверки наши специалисты оценят качество железобетонных конструкций, сварных соединений и кирпичной кладки, проверят ровность стен, ширину оконных и дверных проемов. От этих показателей в первую очередь зависит надежность и долговечность здания», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Также проверяющим предстоит проконтролировать качество монтажа оконных блоков, стяжки полов и штукатурных работ.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.