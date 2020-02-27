РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 фев. Жители подмосковного Красногорска смогли получить ответы на вопросы о новых мерах социальной поддержки молодых семей и родителей с детьми, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Круглый стол с участием активных родителей и представителей местного управления Пенсионного фонда, управления социальной защиты и администрации округа прошел в четверг в общественной приемной Красногорского отделения партии «Единая Россия».

«Темой встречи стало разъяснение новых мер социальной поддержки семей с детьми, которые ранее озвучили президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Большая часть вопросов родителей касалась применения материнского капитала как федерального, так и регионального уровней, а также получения льготной ставки по ипотеке для молодых семей», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации Красногорска Елены Шарварко, на базе общественной приемной уже несколько дней работает «Семейная приемная», созданная с целью разъяснения мер соцподдержки.

«Мы считаем, что такой формат донесения информации до жителей правильный. Звонков поступает очень много. Мы понимаем, что, к сожалению, недоинформированность по этому вопросу пока существует», – отметила Шарварко.